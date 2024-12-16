Spor A.Ş., minik sporseverleri AVM'de buluşturdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde etkin ve kaliteli bir şekilde spor faaliyetlerini vatandaşlara ulaştıran Spor A.Ş. AVM Spor Etkinlikleri kapsamında KUMSmall AVM’de minikler başta olmak üzere her yaş grubundan sporseverle buluştu.

Tam donanımlı tesisleri ve uzman kadrosuyla Kayserililerin sağlıklı bir yaşam sürmesine sporla katkı sunan Büyükşehir Spor A.Ş. sporu eğlenceyle birleştirerek vatandaşları spor dolu keyifli hafta sonu etkinliklerinde buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, kentteki alışveriş merkezlerinde AVM günleri düzenleyen Spor A.Ş., KUMSmall AVM’de etkinlik düzenledi. Minikler başta olmak üzere her yaş grubundan sporsevere eğlence ve sporu bir arada sunan Büyükşehir Spor A.Ş.’nin AVM Günleri etkinliği yine doldu taştı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, çeşitli spor aktiviteleri, yarışmalar düzenlenirken çocuk ve yetişkin zumba dansları, sahne gösterileri, ahşap oyunları, çocuklar ve yetişkinler için eğitsel oyunlar, bilek güreşi ve çocuk pilatesi gibi birbirinden eğlenceli oyunlar da yer aldı. Ayrıca katılımcılara etkinlik sonunda sertifika takdimi gerçekleştirildi.

Etkinlik sporseverlere keyifli ve verimli bir hafta sonu yaşatırken vatandaşlar bu tür etkinliklerin devam etmesi yönündeki beklentilerini ifade ederek, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür ettiler.