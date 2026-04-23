Spor A.Ş.'nin 2. Bahar Spor Okulları kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2. Bahar Dönemi Spor Okulları için kayıt süreci başladı. 18 farklı spor tesisinde gerçekleştirilecek eğitimlerde; futboldan basketbola, yüzmeden okçuluğa, tenisten kick boksa kadar toplam 15 branşta eğitim verilecek. 5 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak program, 7 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Geniş yaş aralığına hitap eden kurs programlarında; cimnastik 4–10 yaş, yüzme 6–15 yaş, futbol 6–14 yaş, basketbol, hentbol, tenis, voleybol, badminton ve atletizm gibi branşlar ise 7–15 yaş grubuna yönelik olarak planlandı. Ayrıca geleneksel ve modern sporların bir arada sunulduğu eğitimlerde okçuluk, geleneksel okçuluk, buz pateni, masa tenisi, kick boks ve Wushu Tao gibi branşlar da dikkat çekiyor.

Detaylı bilgi almak ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, www.sporaskayseri.com.tr
internet adresini ziyaret edebilecek.

