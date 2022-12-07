Spor A.Ş.'nin AVM lansman etkinliği sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin şehrin yeni alışveriş merkezi Tuna Life Center'da düzenlediği AVM Lansman Etkinliği sona erdi. Yoğun ilgi gören etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin tesis ve spor okulları hizmetleri tanıtıldı.

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  • 07.12.2022 11:15
  • Güncelleme: 07.12.2022 13:25
Spor A.Ş.'nin AVM lansman etkinliği sona erdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin şehrin yeni alışveriş merkezi Tuna Life Center’da düzenlediği AVM Lansman Etkinliği sona erdi. Yoğun ilgi gören etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin tesis ve spor okulları hizmetleri tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., kentte yaptığı sosyal ve sportif etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Spor A.Ş. ile nitelikli spor faaliyetlerini yürüterek, hem Spor A.Ş.’yi tanıtmayı hem de Kayseri’de her yaştan vatandaşa spor faaliyetlerini ulaştırmayı hedefliyor. Bu çerçevede Spor A.Ş. şehrin yeni alışveriş merkezi Tuna Life Center’da AVM Lansman Etkinliği düzenlendi.

İki gün süren etkinliklerde Sahne Gösterileri, Şişme Oyun Alanları, Ahşap Oyunlar, Smootie Bike, Çocuk Pilatesi gibi spor aktiviteler yapıldı. Ayrıca vatandaşlara Spor A.Ş.’nin tesisleri ve spor okulları hizmetleri tanıtıldı.

Tuna Life Center’da düzenlenen ve yoğun ilgi gören Lansman Etkinliği Kayserililer hem eğlendi, hem de Spor A.Ş.’nin tesisleri hakkında bilgi aldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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