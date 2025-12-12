Spor A.Ş.'nin AVM spor etkinlikleri devam ediyor

Sporu Kayserililerin yaşam şekli haline getirme gayretini sürdüren tam donanımlı tesisleri ve uzman kadrosuyla profesyonel sporcular da yetiştirerek ülke sporuna katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., aynı zamanda sporu eğlenceyle birleştirdiği etkinliklerini sürdürüyor.

Bu çerçevede kentin muhtelif bölgelerinde faaliyet gösteren alışveriş merkezlerinde hafta sonları AVM Spor Etkinlikleri düzenleyen Spor A.Ş., 13-14 Aralık günlerinde Meysu Outlet AVM’de sporseverlerle buluşacak. Minikler başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşa eğlence ve sporu bir arada sunacak Büyükşehir Spor A.Ş., harika bir hafta sonu yaşatacak.

Etkinlikte, çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek ve çocuk-yetişkin zumba dansları, sahne gösterileri, ahşap oyunları, çocuklar ve yetişkinler için eğitsel oyunlar, bilek güreşi ve çocuk pilatesi gibi birbirinden eğlenceli oyunlar da çocukları doyasıya eğlendirecek.