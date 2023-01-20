Spor A.Ş.'nin Kış Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 12 tam donanımlı modern imknlara sahip 12 spor tesisinde birbirinden farklı 14 branşta zengin içeriğiyle vatandaşlara sporu sevdiren Spor Okulları'nın 3'üncü Kış Dönemi kayıtlarını başlattı.

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  • 20.01.2023 13:05
  • Güncelleme: 20.01.2023 13:34
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Spor A.Ş.'nin Kış Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 12 tam donanımlı modern imkânlara sahip 12 spor tesisinde birbirinden farklı 14 branşta zengin içeriğiyle vatandaşlara sporu sevdiren Spor Okulları’nın 3’üncü Kış Dönemi kayıtlarını başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanında faaliyet gösteren ve Kayserililere sporu sevdiren kuruluşu Spor A.Ş. zengin içeriğe sahip spor okullarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Çocuklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği spor okullarının birbirinden farklı 14 branşta gerçekleşecek 3’üncü Kış Dönemi kayıtları başladı.

Vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için sporu bir yaşam şekli olarak benimsemelerine önemli bir katkıda bulunmayı ve ülke sporuna profesyonel sporcular kazandırmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından, tam donanımlı 12 spor tesisinde futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 14 branşta eğitimler verilecek spor okullarının 3.Kış Dönemi kurs kayıtları başladı. 14 Şubat 2023 tarihinde başlayacak 3’üncü Kış Dönemi Spor Okulları, 19 Mart 2023 tarihinde sona erecek şekilde planlandı.

3’üncü Kış Dönemi Spor Okulları Kurslarında branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi:

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 5-12 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 7-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş ve güreş 8-12.”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti aylık 250 TL, yetişkin kursu 300 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 400 TL olarak belirlendi.

Kurslara katılmak isteyen sporseverler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye uluşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.

İHA

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