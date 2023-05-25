Spor A.Ş.'nin sabah sporları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sporda lokomotif kuruluşu Spor A.Ş., tüm Kayserilileri yaz aylarında sabah sporunda buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, sporun ve sporcunun en büyük destekçisi Spor A.Ş. yaptığı faaliyetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Spor A.Ş. yaz ayının kendisini göstermesiyle Kayserililere sporu sevdiren etkinliklerini aralıksız sürdürürken, bu kapsamda ‘Sabah Sporlarında Buluşalım’ etkinliği düzenlenecek.

Spor A.Ş. tarafından ‘Haydi Kayseri! Sabah Sporlarında Buluşalım’ sloganıyla her yıl olduğu gibi bu yaz ayında da şehrin farklı noktalarında belirlenen açık alanlarda sabah sporu yapılacak.

Kayserililer, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hafta içi ve cumartesi günleri her sabah saat 07.15-08.15 saatleri arasında sabah sporlarında güne zinde başlayacak.

Ücretsiz katılımın olacağı sabah sporu yapılacak parklar şu şekilde belirlendi: “Florya Parkı (Kadın), Emek-İnönü 2 parkı (Sami Yangın Anadolu Lisesi Karşısı)(Kadın), Kadir Has Kültür Parkı (Eski Fuar Parkı) (Kadın), Erciyesevler Parkı (Kadın), Gül Parkı (Sümer Spor Tesisi arkası) (Kadın), Mustafa Cemiloğlu Parkı (Talas Toki) (Kadın), Muhsin Yazıcıoğlu Parkı (Talas Sosyal Yaşam Merkezi karşısı) (Kadın) ve Belsin İsa Yusuf Alptekin-Büyük Park (Kadın).”