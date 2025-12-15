Spor A.Ş.'nin spor etkinlikleri AVM'lere taştı

Büyükşehir Belediyesi’nin spordan sorumlu kuruluşu Spor A.Ş., sporu toplumun her kesimine yayma vizyonu doğrultusunda düzenlediği AVM Spor Etkinlikleri kapsamında Meysu Outlet AVM’de iki gün süren dopdolu bir organizasyona imza attı. 13-14 Aralık tarihlerinde saat 14.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar ve aileler, birbirinden eğlenceli ve hareketli aktivitelerle buluştu.

Meysu Outlet AVM’de kurulan etkinlik alanlarında sportif parkurlar, eğitsel oyunlar ve eğlenceli yarışmalarla sporu günlük yaşamın bir parçası haline getiren Spor A.Ş., yüksek enerjisiyle dikkat çeken iki günü başarıyla tamamladı. Çocuklar ve aileleri bu tür etkinlikleri düzenleyen Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. Etkinlikler boyunca aileler keyifli anlar yaşarken, çocuklar da sporla tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyoner yönetimi doğrultusunda hayata geçirilen spor yatırımları ve sürdürülebilir spor politikaları, kenti ulusal ve uluslararası alanda önemli bir konuma taşıdı. Bu kapsamda Kayseri, ACES (Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu) tarafından verilen 2024 Avrupa Spor Şehri-Altın Bayrak ödülüne layık görülmüştü.

Güçlenen spor altyapısı, toplumun her kesimini kapsayan organizasyonlar ve yaygın spor etkinlikleriyle Kayseri, şimdi de Dünya Spor Başkenti adaylığıyla uluslararası arenada dikkat çekmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, AVM Spor Etkinlikleri gibi projelerle sporu şehrin merkezine taşıyarak sağlıklı, aktif ve dinamik bir Kayseri hedefini kararlılıkla sürdürüyor.