Spor A.Ş. Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi’nin spordan sorumlu kuruluşu olan Spor A.Ş., kentin önemli spor merkezlerinden Kadir Has Stadyumu’nda görev yapan personeline yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitim programında çalışma alanlarında uyulması gereken güvenlik adımları, acil durum yönetimi, doğru ekipman kullanımı ve risk farkındalığı gibi birçok başlık ele alınarak kapsamlı bir bilinçlendirme gerçekleştirildi.

Spor A.Ş. personelin bilinç düzeyini arttırarak hem hizmet kalitesini yükseltmeyi hem de çalışma verimliliğini arttırmayı hedefliyor.

“Güvenli bir gelecek, bilinçli adımlarla başlar” anlayışıyla düzenlenen eğitim, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyoner yönetimi doğrultusunda şehre kazandırılan spor yatırımları ve spor politikaları, Kayseri’yi ACES tarafından verilen Altın Bayrak ödülü ile 2024 Avrupa Spor Şehri unvanına taşımıştı. Spor altyapısını güçlendiren bu çalışmaların etkisiyle Kayseri, şimdi de Dünya Spor Başkenti adayı olarak uluslararası arenada dikkat çekiyor.