Spor A.Ş. Personelinin Yetkinlikleri Artırılıyor

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri’de spor ve eğitim süreci kapsamında SUKAYPARK ekibi, Bronz Cankurtaranlık seviyesinden Gümüş Cankurtaranlık seviyesine yükselmek için teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam ediyor. Personel, can güvenliği ve acil durum yönetimi konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirerek daha profesyonel hizmet sunmaya hazırlanıyor.

Bunun yanı sıra ekip, Amatör Denizcilik Belgesi ve Tekne Kullanma Belgesi eğitimlerine de katılarak su sporları ve denizcilik alanındaki yetkinliklerini artırıyor. Eğitimler sayesinde personelin teknik bilgi birikiminin güçlendirilmesi ve operasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., insan kaynağına yaptığı yatırımlarla spor tesislerinde hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Daha donanımlı personel, daha güvenli hizmet anlayışı ve daha güçlü organizasyonlar hedefiyle yürütülen eğitim faaliyetleri, kurumun sürekli gelişim yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kayseri Spor A.Ş., geleceğin ihtiyaçlarına uygun, eğitimli ve uzman kadrolarıyla sporun ve güvenli hizmetin standartlarını yükseltmeyi sürdürecek.