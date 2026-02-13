Spor A.Ş. sporcularına Paralimpik Oyunlarında Los Angeles Yolu Göründü

11-12 Şubat tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilen Yeşilay Para Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda Spor A.Ş. sporcuları önemli dereceler elde ederek Kayseri’yi gururlandırdı.

Hatice Güçlü, 400 metre ve 1500 metre branşlarında Türkiye Şampiyonu olarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. İsmail Uruç ise cirit atma branşında Türkiye ikincisi oldu.

Elde edilen bu derecelerle sporcular, 23-25 Nisan 2026 tarihlerinde Fas’ta düzenlenecek Grand Prix yarışına katılmaya hak kazandı. Grand Prix organizasyonu, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için kota puanı niteliği taşıması açısından büyük önem taşıyor. Böylece Kayseri’den yetişen sporcular, Paralimpik Oyunları hedefi doğrultusunda uluslararası arenada bir üst seviyeye taşınmış oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenörleri Burcu Subatan Belir’i tebrik ederek, “Kayseri’mizi ve ülkemizi gururla temsil eden sporcularımızın her zaman yanındayız. Spor yatırımlarımızın meyvelerini uluslararası başarılarla topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Altın Bayrak ödülü alarak “ACES 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri” ünvanını kazanan ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı bulunan Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde spor yatırımları hız kesmeden sürüyor. Modern tesisler, altyapı çalışmaları ve gençlere sağlanan imkânlarla Kayseri, sporun yükselen yıldızı olmaya devam ediyor.

Kayseri’den dünyaya uzanan bu gurur yolculuğunda Spor A.Ş. sporcuları, şimdi gözünü Grand Prix organizasyonu ve Los Angeles Paralimpik Oyunları’na dikti.