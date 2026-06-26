Spor A.Ş. Tesisleri, Türkiye Görme Engelliler Milli Futbol Takımı’nı Ağırladı

2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını taşıyan Kayseri, sporun her branşına ev sahipliği yapmaya, milli takımları ve başarılı sporcuları ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Türkiye Görme Engelliler Milli Futbol Takımı kamp çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tesislerinde ağırlandı.

Kayseri’de gerçekleştirilen kamp sürecinde milli takım sporcuları, disiplinli çalışmaları, yüksek motivasyonları ve sahadaki kararlı duruşlarıyla büyük takdir topladı. Her antrenmanda ortaya konulan emek, her mücadelede hissedilen cesaret ve takım ruhu, sporun yalnızca fiziksel bir faaliyet değil; aynı zamanda ilham veren güçlü bir yaşam disiplini olduğunu gözler önüne serdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ay-yıldızlı formayı gururla taşıyan Türkiye Görme Engelliler Milli Futbol Takımı’nı ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyulduğu ifade edildi. Sporun her birey için erişilebilir, kapsayıcı ve birleştirici bir güç olduğuna inandıklarını belirten Spor A.Ş. yetkilileri milli sporcuların ortaya koyduğu azim ve başarı hikâyesini son derece kıymetli bulduklarını kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sporu toplumun her kesimine ulaştıran, kapsayıcı ve ilham veren organizasyonlara destek olmayı sürdürüyor.