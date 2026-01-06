Spor A.Ş. Tesislerinde 842 bin sporsever bir araya geldi

Kayseri genelinde 31 modern spor tesisi, yıl boyunca 357 bin 75 vatandaşa hizmet sundu. Bu tesislerde fitness, yüzme, plates, fitcross gibi çeşitli branşlarda eğitimler ve aktiviteler gerçekleştirildi. Özellikle ilçelerdeki sosyal yaşam merkezleri, spora olan ilgiyi artırarak 207 bin 75 üyeye hizmet verdi.

Spor Okulları ve Eğitim Faaliyetleri

Kayseri'deki spor okulları, 20 farklı branşta toplamda 27 bin 858 çocuğa eğitim verdi. Bu okullar, genç neslin spor yapma fırsatlarını artırarak, Kayseri’nin spor alanındaki gelişimine katkıda bulunuyor.

Başarılar ve Madalya Kazanımları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesindeki 900 lisanslı sporcu, 2025 yılı boyunca toplamda 655 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Bu madalyaların 281'i altın, 216'sı gümüş ve 140'ı bronz olarak kaydedildi.

Spor Organizasyonları

2025 yılı boyunca Kayseri'de düzenlenen çeşitli spor organizasyonları, 457 bin 405 kişiye ulaştı. Bu organizasyonlar arasında AVM etkinlikleri, 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası, bisiklet turları ve doğa yürüyüşleri gibi etkinlikler yer aldı.

Dünya Spor Başkenti Adaylığı

Kayseri, gelişen spor altyapısı ve toplumu kapsayan projeleri ile uluslararası arenada dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce 2024 Avrupa Spor Şehri seçilen Kayseri, bu kez "Dünya Spor Başkenti" adaylığı ile öne çıkıyor. Ayrıca, 2025 Ödül Gecesi Gala Programı'nda "En Aktif Belediye Ödülü"ne layık görüldü.

Kayseri, spor etkinlikleri ve tesisleri ile sporseverler için önemli bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda.