Spor A.Ş. Yaz Okulları Dönem Sonu Şenliği

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri’de 19 spor tesisinde onlarca farklı branşta zengin içerikli eğitimler verdiği Spor Okulları Yaz Dönemi’ni başarılı bir şekilde tamamladı.

Cimnastikten buz patenine, futboldan masa tenisine, atletizmden yüzme, basketbol, hentbol, voleybol, taekwondo ve kick boksa kadar birçok branşta tam donanımlı tesisleri ve uzman kadrosu ile dolu dolu bir yaz döneminde hemen her yaş grubuna hizmet veren Spor A.Ş., başarılı bir dönemin ardından muhteşem bir Spor Okulları Yaz Dönemi Kapanış Programı’na hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı’nda 30 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de 2025 Spor Okulları Yaz Dönemi Sonu Çocuk Şenliği düzenlenecek. Spor ve eğlence dolu programda spor gösterileri, çekilişler, maskot gösterileri, palyaço şovları, sosis balon etkinliği, sihirbaz gösterisi, ateş gösterisi, yüz boyama etkinliği, bubble Show ile çocuklara pamuk şeker ve dondurma ikramı yapılacak.

Sporseverleri coşturacak programda ayrıca Spor A.Ş. tarafından “Bir Çocuk, Bir Fidan; Geleceğimiz Orman!” sloganı ile 6 bin adet fidan ve sertifika dağıtımına imza atılacak.