Spor A.Ş. Yaz Spor Okulları Kapılarını Açtı

Büyükşehir Belediyesi, sporu toplumun her kesimine ulaştırma hedefi doğrultusunda faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları yeni dönemine başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor yatırımları ve vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projelerle spor altyapısını her geçen gün güçlendiren Kayseri’de, yaz spor okulları çocukların ve gençlerin yoğun ilgisiyle kapılarını açtı. Tesislerde ilk gün heyecanı yaşanırken, sahalar, spor salonları ve yüzme havuzları minik sporcuların enerjisiyle doldu.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar hem farklı branşlarda spor yapma imkânı buluyor hem de sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerle yaz tatillerini verimli şekilde değerlendiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz spor okullarıyla çocukların ekran başında geçirdiği süreyi azaltmayı, hareketli yaşam alışkanlığını artırmayı ve spor kültürünü küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırmayı hedefliyor. Sporun yanı sıra takım ruhu, disiplin, arkadaşlık ve paylaşma gibi değerlerin de kazandırıldığı eğitimler, ailelerden de büyük ilgi görüyor.

Öte yandan, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gayret ve girişimleriyle güçlenen spor altyapısı sayesinde 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını kazanan Kayseri, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek modern tesisleri ve spor yatırımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., yaz spor okullarına kayıtların sürdüğünü belirterek, çocuklarını sporla buluşturmak isteyen aileleri başvurularını yapmaya davet etti. Kayıt ve program detaylarına www.sporaskayseri.com.tr adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.