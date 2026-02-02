Spor A.Ş: Yetişkin Kayak Okulu Kayıtları Başladı

Kış turizminin zirvesi olan Erciyes Kayak Merkezi’nde ilgiyle beklenen kayak okulu faaliyetleri için kayıtlar başladı.

Gerek ilk defa kayak yapmayı öğrenecekler gerekse kayak yapmayı geliştirecekler için büyük bir fırsat sunan Büyükşehir Spor A.Ş., uzman eğitmenler eşliğinde güvenli ve keyifli bir kayak deneyimini katılımcılarına sunacak.

Saat 09.00-15.00 arasında kayak veya tercihe göre snowboard eğitimi verilecek hizmette ulaşım için servisler Seyyid Burhaneddin Türbesi karşısından hareket edecek. Servis ve yemek hizmeti kursların içerisinde yer alacak. Özel ders üyeliklerinde ise yemek ve servis hizmeti yer almayacak. Kayak ve snowboard hizmeti alan üyelere ekipman ve kask temini yapılacak. Kayak kıyafeti ve eldiven temini Spor A.Ş. tarafından temin edilmeyecek. Bir günlük grup dersi 4500 TL, tercihe göre saatlik özel (1 saatlik) ders ise 3000 TL olarak belirlendi.

3-6 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kayak okulu kayıtlarına ilişkin detaylı bilgiye 0532 479 10 38 numaralı telefon üzerinden erişebilecek ve kayıt işlemleri için www.sporaskayseri.com internet adresi ziyaret edebilecek.