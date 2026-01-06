Spor A.Ş. zamlarına tepkiler büyüyor

CHP Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Spor A.Ş. tesislerinde yılbaşı itibarıyla yapılan zamları eleştirerek açıklamalarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Spor A.Ş. tesislerinde çok ciddi zamlar yaptığını ifade eden CHP Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Spor A.Ş. tesislerinde yılbaşı itibarıyla çok ciddi zamları gördük. Vatandaşın ciddi bir tepkisi var. Ben de buradan Kayseri halkına seslenmek istiyorum; lütfen Büyükşehir Belediyesi'ne bir dilekçe yazın ya da CİMER'den bu durumu gerekli yetkililere şikayet edin. Çünkü yüzde 230 civarında zamlar duyuyoruz. Yüzde 100 olan var, yüzde 150 olan var. Kayseri halkı bunu hak etmiyor. Belediye şirketleri de elbette ki bir şirkettir; kâr eder, zarar eder ama bu şekilde edilen zararın, geçmiş yıl zararlarının Kayseri halkına ödetilmesini biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmiyoruz. Belediye yetkilileri bu zammı makul seviyeye almalıdır. Az önce de emlak vergileriyle ilgili konuştuk. Emeklilere yüzde 12, yüzde 18 gibi bir zam oranını reva görürken Spor A.Ş.'ye giden hiç mi emekli yok? Ben bunu sormak istiyorum. Spor A.Ş.'ye gidip hizmet alan birçok emekli var, emekli ailesi var. Onlar şunu sorgulasın: yüzde 12 mi büyük, yüzde 230 mu büyük? Buna göre halk tepkisini bildirsin. Mutlaka Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve CİMER'e yazmalarını tavsiye ediyorum Kayseri halkının. Bu şikayet edilirse eminim birkaç ay içerisinde geri adım atılacaktır" ifadelerinde bulundu.