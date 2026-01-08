Spor A.Ş. zammına tepkiler sonuç verdi: 2 Ay için yüzde 50 İndirim

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. gelen tepkiler üzerine tesislerdeki fiyat artışını yeniden güncelledi. Yapılan açıklamada, 'Gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla fiyat güncellemesi yeniden değerlendirilmiş, yeni fiyatlar belirlenmiştir. Bunun yanı sıra tüm tesislerimizde sabah 09.00 – 17.00 saatleri arasındaki tüm paketlere 01.03.2026 tarihine kadar %50 indirim uygulanmıştır' denildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’ye bağlı tesislerde fiyatlara zam uygulanmıştı. Gelen tepkiler üzerine fiyatlarda güncelleme yapıldı. Yapılan açıklamada, “Gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla fiyat güncellemesi yeniden değerlendirilmiş, yeni fiyatlar belirlenmiştir. Bunun yanı sıra tüm tesislerimizde sabah 09.00 – 17.00 saatleri arasındaki tüm paketlere 01.03.2026 tarihine kadar %50 indirim uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

