Spor AŞ 'At Pansiyonu' hizmeti başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. atların sağlık, bakım, beslenme gibi günlük ihtiyaçlarının karşılandığı 'at pansiyonu' hizmetini başlattı.

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  • 05.12.2023 11:07
  • Güncelleme: 05.12.2023 14:12
Spor AŞ 'At Pansiyonu' hizmeti başlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. atların sağlık, bakım, beslenme gibi günlük ihtiyaçlarının karşılandığı ‘at pansiyonu’ hizmetini başlattı.

Sadece insanların değil adeta tüm canlıların hizmetini de gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarda bulunan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, hayvanların da ihtiyaçları için gayret gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda ‘Atlı Tur’ hizmeti başlatan Büyükşehir, şimdi de atların sağlık, bakım, beslenme gibi günlük ihtiyaçlarının karşılandığı ‘at pansiyonu’ hizmetini uygulamaya koydu.

Geleneksel Sporlar Merkezi’nde hizmette

At pansiyonu hizmeti, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. kuruluşunun önemli tesislerinden birisi olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde gerçekleştiriliyor. Pansiyonda, atların günlük bakımları, sağlık ve beslenmeleri özenle gerçekleştirilirken, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’ni ziyaret edebileceği veya 0 530 375 00 38 numaralı telefondan iletişime geçebileceği belirtildi.

Kayserililere sporu sevdiren, bir yaşam biçimi olarak benimseten ve ülke sporuna profesyonel sporcular kazandıran Büyükşehir Spor A.Ş.’nin bu anlamda hizmetleri devam edecek.

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İHA

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