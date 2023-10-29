Spor A.Ş.'den 1000 kişilik cumhuriyet koşusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 100'üncü yaşını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin bugününe özel hazırladığı 'Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Koşusu'na 1000 kişi katıldı.

PAYLAŞ
  • 29.10.2023 15:28
  • Güncelleme: 29.10.2023 16:48
Spor A.Ş.'den 1000 kişilik cumhuriyet koşusu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 100’üncü yaşını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin bugününe özel hazırladığı ‘Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Koşusu’na 1000 kişi katıldı.

Tüm yurtta büyük bir coşkuyla 100’üncü yılı kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayserilileri büyük bir heyecan, rekabet ve coşkuya sahne olacak spor etkinliği ile buluşturdu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Koşusu’na 1000 kişi katıldı. Yetişkin parkur uzunluğu 3 kilometre, çocuk parkur uzunluğu 500 metre olan koşu, büyük çekişmeye sahne oldu. 7-15 yaş çocuk koşusu ve yetişkin koşusu kategorilerinde düzenlenen koşuda 1000 kişi Cumhuriyet’in 100’üncü yılında adımlarını Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi parkurunda attı.

Koşuda, katılımcılar arasında bazı aileler minik çocukları ile birlikte bebek arabası ile bazı aileler ise ana kucağındaki bebekleriyle yarışa katılarak, birbirinden renkli görüntüler oluşturdu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TFF 3. Lig 1. Grup 8. Hafta

TFF 3. Lig 1. Grup 8. Hafta

Protestocu Gençler McDonalts Reklamlı Tramvayın önünü kestiler

Protestocu Gençler McDonalts Reklamlı Tramvayın önünü kestiler

Genç Kızlardan Starbucks Önünde İsrail Protestosu

Genç Kızlardan Starbucks Önünde İsrail Protestosu

Kayseri TÜGVA'dan Duygulandıran Röportaj

Kayseri TÜGVA’dan Duygulandıran Röportaj

Oturma Eylemine Bakan, Vali, Milletvekili ve Başkanlardan Destek

Oturma Eylemine Bakan, Vali, Milletvekili ve Başkanlardan Destek

Kayseri'deki fabrika yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Kayseri'deki fabrika yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Çok Okunanlar
1
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

4
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

5
'Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor'

‘Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor’

6
Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Yönetimde Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizde yer alacak'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: “Yönetimde Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimizde yer alacak”

Spor A.Ş.'den 1000 kişilik cumhuriyet koşusu

Spor A.Ş.'den 1000 kişilik cumhuriyet koşusu

DAHA FAZLA
İş verenlerle iş arayanlar buluştu

İş verenlerle iş arayanlar buluştu

JAK, Erciyes'in zirvesine tırmandı

JAK, Erciyes'in zirvesine tırmandı

Kassam Tugayları'ndan esir takası önerisi!

Kassam Tugayları'ndan esir takası önerisi!

Filistin Dayanışma Platformu'ndan İsrail Protestosu

Filistin Dayanışma Platformu’ndan İsrail Protestosu

Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç , Kayseri Gastronomi Günleri'nde

Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç , Kayseri Gastronomi Günleri'nde