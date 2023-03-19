Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü Şampiyonaya Damga Vurdu

Şehit Mehmet Oğuz Kılıç Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü damga vurdu.

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  • 19.03.2023 14:17
  • Güncelleme: 19.03.2023 16:16
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Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü Şampiyonaya Damga Vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şehit Mehmet Oğuz Kılıç Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’na Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü damga vurdu.

Şehit Mehmet Oğuz Kılıç Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası 8-17 Mart tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapıldı. Şampiyonaya, Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü’nden Hayriye Türksoy Hançer, Buket Kaya ve Sude Özkul katıldı. Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Sude Özgül A Genç Bayan 52 kg Sanda kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Hayriye Türksoy Hançek Büyük Bayanlar 52 kg Sanda kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Buket Kaya Büyük Bayanlar 65 kg Sanda Türkiye ikincisi oldu.

İHA

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