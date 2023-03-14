Spor A.Ş, masa tenisinde göz doldurdu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü, masa tenisinde de başarılar elde ediyor.
- 14.03.2023 11:22
- Güncelleme: 14.03.2023 12:15
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü, masa tenisinde de başarılar elde ediyor.
Yıldızlar-Gençler Kayseri Ligi 3. Etap Masa Tenisi Müsabakaları 11-12 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Müsabakalara katılan Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Hatice Ravza Gülce Yıldız Kızlar kategorisinde 2., Ceran Koçak ise 4.oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde ise Duran Bayram 2.oldu.
İHA
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