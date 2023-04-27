Spor AŞ'nin bahar dönemi spor okulu kayıtları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin 14 farklı branşta, 12 spor tesisinde düzenleyeceği Spor Okulları'nın 2'nci Bahar Dönemi kayıtları devam ediyor.

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  • 27.04.2023 11:47
  • Güncelleme: 27.04.2023 13:25
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Spor AŞ'nin bahar dönemi spor okulu kayıtları sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin 14 farklı branşta, 12 spor tesisinde düzenleyeceği Spor Okulları’nın 2’nci Bahar Dönemi kayıtları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve minikler başta olmak üzere tüm Kayserililere sporu sevdiren Spor A.Ş.’nin düzenlediği, her döneminde sporseverlerden yoğun ilgi gören Spor Okulları’nın 2’nci Bahar Dönemi kayıtları sürüyor. Sağlıklı yaşamı merkeze alarak her yaş grubundan vatandaşlara hizmet veren zengin içeriğe sahip Spor Okulları’nın 2’nci Bahar Dönemi 14 branşta 12 tesiste düzenlenecek. Sahip olduğu imkânlar ve uzman kadrosuyla tam donanımlı tesislerinde düzenlediği eğitimler, etkinlikler ve faaliyetlerle bünyesinde profesyonel sporcular yetiştiren Spor A.Ş. Türkiye’yi ve Kayseri’yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda gururla temsil etmenin yanı sıra ülke sporuna da profesyonel sporcular kazandırmaya devam ediyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayserili vatandaşların da sporla iç içe olmaları için faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, bu çerçevede 12 spor tesisinde futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 14 branşta zengin içeriklere sahip eğitimlerin verileceği spor okullarının 2’nci Bahar Dönemi kayıtlarını almaya devam ediyor. 2’nci Bahar Dönemi Spor Okulları eğitimleri 2 Mayıs’ta başlayıp 4 Haziran’da sona erecek şekilde planlandı.

12 TESİSTE 14 BRANŞ

Tüm Kayserililere eğlenceli spor eğitimleri imkânı sunan Spor Okulları’nın 2’nci Bahar Dönemi Kurslarında branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi:

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 5-12 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 7-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş ve güreş 8-12 yaş.”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti aylık 250 TL, yetişkin kursu 300 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 400 TL olarak belirlendi.

Kurslara katılmak isteyen sporseverler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.

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İHA

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