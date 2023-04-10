Spor A.Ş. Okçuluk Takımı'ndan tarihi başarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk takımı, Antalya'da düzenlenen şampiyonada 4 kategoride şampiyonluk elde ederek, büyük başarıların altına imza attı.

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  • 10.04.2023 08:40
  • Güncelleme: 10.04.2023 10:28
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Spor A.Ş. Okçuluk Takımı'ndan tarihi başarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk takımı, Antalya’da düzenlenen şampiyonada 4 kategoride şampiyonluk elde ederek, büyük başarıların altına imza attı.

7-9 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen U21 ve U18 Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 4 kategoride Türkiye Şampiyonluğu’na uzandı. Büyük bir başarıya imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları alınan şampiyonluklar sonrası büyük sevinç yaşadılar.

Makaralı Yay U18 Kadın Kategorisinde Didem Coşkunçay Türkiye Şampiyonu, Makaralı Yay U18 Kadın Takım Kategorisinde Didem Coşkunçay, Beyza Karakuş ve Şeyma Karakuş Türkiye şampiyonu, Makaralı Yay U18 Karışık Takım Kategorisinde Beyza Karakuş, Seyit Hasarpa Türkiye şampiyonu, Makaralı Yay U21 Karışık Takım Kategorisinde Yunus Emre Arslan ve Azra Görücü Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonluklar sonrasında da oyuncular ödüllerini aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından yapılan paylaşımda, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sn. Memduh Büyükkılıç şampiyon sporcularımızı ve antrenörlerimiz Emre Çömez ile Gizem Elmaağaçlı’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi” denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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