Spor A.Ş sporcuları yüzmede Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Türkiye 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakası'nda barajı geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş'den 5 sporcu Türkiye Şampiyonası finaline katılmaya hak kazandı.

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  • 08.05.2023 12:29
  • Güncelleme: 08.05.2023 12:51
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Spor A.Ş sporcuları yüzmede Türkiye Şampiyonası vizesi aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakası’nda barajı geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş’den 5 sporcu Türkiye Şampiyonası finaline katılmaya hak kazandı.

6-7 Mayıs tarihleri arasında Ankara Keçiören Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen Türkiye 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakası’nda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenör Ahmet Eskalen’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş’den barajları geçerek Türkiye Şampiyonası finaline katılmaya hak kazanan sporcular ve dereceleri şöyle:

Mehmet Dağhan Çaylan

100 metre sırtüstü stilde Bölge 3.sü

400 metre serbest stilde Bölge 3.sü

50 metre sırtüstü stilde Bölge 4.sü

100 metre serbest stilde Bölge 5.si

Ela Savaşçı

200 metre ferdi karışık stilde Bölge 3.sü

100 metre sırtüstü stilde Bölge 3.sü

Elif Nur Arduç

100 metre kelebek stilde Bölge 4.sü

200 metre ferdi karışık stilde Bölge 6.sı

50 metre serbest stilde A1 barajı (Final hakkı)

Doruk Çavdar

50 metre serbest stilde A1

100 metre serbest stilde A1

400 metre serbest stilde A1

Çağan Sarıaslan

100 metre serbest stilde A1

400 metre serbest stilde A1

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
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