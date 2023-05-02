Spor A.Ş sporcularından 3 madalya birden

Kayseri'de yapılan Minikler-Küçükler Yerel lig 5. Etap Masa Tenisi müsabakalarında Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları üç madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

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  • 02.05.2023 11:53
  • Güncelleme: 03.05.2023 09:08
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Spor A.Ş sporcularından 3 madalya birden
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yapılan Minikler-Küçükler Yerel lig 5. Etap Masa Tenisi müsabakalarında Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları üç madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

Masa tenisinde önemli yatırımlar yapan ve altyapıya büyük önem veren Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü, bunun meyvelerini almaya başladı. Minikler-Küçükler Yerel lig 5. Etap Masa Tenisi müsabakalarında Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından küçük kızlar kategorisinde Hatice Ravza Gülce ikinci Deniz Berra Bayram üçüncü olurken, küçük erkekler kategorisinde ise Duran Bayram birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sn. Memduh Büyükkılıç sporcularımızı ve antrenörümüz Bayram Ali Polat’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi” ifadeleri kullanıldı.

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İHA

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