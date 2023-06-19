Spor okulları yaz dönemi kayıtları başladı

2022-2023 eğitim-öğretim döneminin sona etmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde açılan spor okulları için kayıtlar başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’de de yaz aylarında 3 dönem üzerinden eğitim verecek olan spor okullarında her dönem 1 ay sürüyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün RHG Enertürk Enerji Stadyumu altında bulunan Spor Hizmetleri Müsürlüğü’nde alınan kayıtlara ilk gün yoğun başvuru oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte gençlerimize 50’nin üzerinde branşta uzman antrenörlerimiz eşliğinde tesislerimizde spor yaptıracağız. Başta havuzlarımız olmak üzere tüm ferdi ve takım sporlarında çocuklarımızı bekliyoruz” açıklamasında bulundu.