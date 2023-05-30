Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında DG Sivasspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı DG Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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  • 30.05.2023 20:51
  • Güncelleme: 30.05.2023 20:51
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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında DG Sivasspor, Konyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı DG Sivasspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Saiz’in ortasında ceza sahası içerisinde bulunan James kafasıyla dokundu. Top kaleci Sehic’de kaldı.

6. dakikada Mahir’in ceza sahası içerisinden çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.

17. dakikada kaleci Sehic, topu uzaklaştırması için Calvo’ya gönderdi. Araya giren James, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Kamil Çetin xx, Emir Eray Eyisoy xx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx, Murat xx, Uğur xx, Hakan xx, Ulvestad xx, Charisis xx, Erdoğan xx, Saiz xx, James xxx

Yedekler:Emre Satılmış, Cofie, Robin Yalçın, Yatabare, Njie, Camara, Emre Gökay, Musa, Caicedo, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Konyaspor: Sehic xx, Adil xx, Calvo xx, Cebrail xx, Guilherme xx, Soner xx, Bouchalakis xx, Michalak xx, Pozuelo xx, Moreno xx, Emreli xx

Yedekler: Erhan, Karahan, Uğurcan, Pavicic, Muric, Ahmet, Oğulcan, Mehmet, Bruno, Diouf

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: James (dk. 17) (DG Sivasspor)

İHA

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