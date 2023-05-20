Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 4-0 mağlup oldu.

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  • 20.05.2023 21:08
  • Güncelleme: 20.05.2023 21:36
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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 4 (Maç sonucu)
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor’a 4-0 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Cardoso’nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Mane’nin uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

65. dakikada kaleci Cenk’in uzaklaştırmak istediği topu araya girerek kazanan Doumbia, sol kanattan ceza sahasına girer girmez içeri çevirdi. Koulouris meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-3

80. dakikada Emrah’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Mensah’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Runarsson’da kaldı.

84. dakikada Karimi’nin ortasında topa yükselen İlhan’ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

90+3. dakikada Pereira’nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Balkovec’in, ceza sahası çizgisi önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Yasin Kol xx, Esat Sancaktar xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Yukatel Kayserispor: Cenk x, Ramazan x (İlhan dk. 79 x), Hosseini xx (Karimi dk. 46 x), Kolovetsios x, Attamah x, Uzodimma x, Emrah x, Cardoso x (Baran dk. 84 ?), Kemen x (Mensah dk. 46 x), Mane x (Gavranovic dk. 69 x), Thiam xx

Yedekler: Bilal, Ethem, Muhammed, Arif, Ackah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Alanyaspor: Runarsson xx, Candeias xx (Pereira dk. 69 x), Furkan xx, Feddal xx, Yusuf xx, Fer xx, Fatih xx, Doumbia xx, Efecan xx, Oğuz xx (Balkovec dk. 83 xx), Erencan xxx (Koulouris dk. 56 xx)

Yedekler: Yusuf, Ahmet, Ümit, Eduardo, Cavaleiro, Çağan, Lusamba

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Erencan (dk. 8 ve 16), Koulouris (dk. 65), Balkovec (dk. 90+3) (Corendon Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Candeias, Runarsson (Corendon Alanyaspor)

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İHA

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