Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

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  • 19.04.2023 17:59
  • Güncelleme: 19.04.2023 18:15
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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Emrah’ın pasında topla buluşan Kemen’in vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada sağ kanattan hareketlenen Fall’un pasında ceza sahası içinde Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada sağ kanattan Thiam’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kemen’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay’ın kucağında kaldı.

36. dakikada Emrah’ın ortasında ceza sahası içinde Thiam’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

43. dakikada serbest vuruş kullanan Aytaç’ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Volkan Ahmet Narinç xxx, Hakan Yemişken xxx

Kayserispor: Bilal xxx, Kolovetsios xx, Kemen xxx, Gökhan xx, Emrah xxx, Mane xx, Thiam xxx, Mensah xxx, Arif xx, Uzodimma xx, Ackah xx

Yedekler: Cenk, Attamah, Cardoso, Gavranovic, İlhan, Berat, Ramazan, Ethem, Ahmet, Mert

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kasımpaşa: Günay xx, Silva xxx, Djilobodji xxx, Donk xx, Fall xx, Koita xx, Hajradinovic xx, Ouanes xx, Chouıar xx, Mickael xx, Aytaç xxx

Yedekler: Erdem, Tunay, Valentin, Tarkan, Ahmet, Bahoken, Mustafa, Malsa, Berat, Yasin

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Sarı kartlar: Koita, Tırpan (Kasımpaşa), Kemen (Kayserispor)

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İHA

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