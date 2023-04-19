Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

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  • 19.04.2023 19:11
  • Güncelleme: 19.04.2023 20:34
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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Koita’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

61. dakikada sağ kanattan hareketlenen Kemen’in ortasında Mensah’ın vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.

88. dakikada sol kanattan hareketlenen Bahoken’in pasında ceza sahasında topla buluşan Fall’un vuruşunda kaleci Bilal topu çeldi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Yukatel Kayserispor: Bilal xxx, Kolovetsios xx, Kemen xxx, Gökhan xx, Emrah xx (Ramazan dk. 82 ?), Mane xx (Attamah dk. 76 xx), Thiam xx, Mensah xx (Gavranovic dk. 77 x), Arif xx, Uzodimma xx, Ackah xx (Cardoso dk. 65 xx)

Yedekler: Cenk, İlhan, Berat, Ethem, Ahmet, Mert

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kasımpaşa: Günay xx, Silva xx, Djilobodji xx, Donk xx, Fall xx (Tarkan dk. 90+4 ?), Koita xx (Bahoken dk. 82 ?), Hajradinovic xx (Valentin dk. 65 xx), Ouanes xx, Chouiar xx (Mustafa dk. 45 xx), Mickael xx, Aytaç xxx

Yedekler: Erdem, Tunay, Ahmet, Malsa, Berat, Yasin

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Kırmızı Kart: Djilobodji (dk. 90+4) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Koita, Tırpan (Kasımpaşa), Kemen (Kayserispor)

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İHA

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