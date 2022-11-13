Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

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  • 13.11.2022 19:05
  • Güncelleme: 13.11.2022 20:17
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

53. dakikada sol kanatta topu kapan Mensah, ceza sahası dışından şutunu çekti. Üst direğe çarparak oyun alanına dönen topa Emrah gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

70. dakikada Bytyqi’nin sol çizgiden içeri çevirdiği topa ceza sahası içerisinde Oğulcan gelişine vurdu. Oğulcan’ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

78. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Gökhan’ın ortasında ceza sahasında Mustafa topa dokunamadı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Candaş Elbil xx, Furkan Ürün xx

Kayserispor: Bilal x, Onur x, Hosseini xx, Kolovetsios x (Mane dk. 80 ?), Carole x, Campanharo x (Karimi dk. 61 x), Emrah xx (İlhan dk. 80 x), Kemen x (Gökhan dk. 71 x), Mensah x, Thiam x (Mustafa dk. 61 x), Gavranovic xx

Yedekler: Abdulkadir, Ramazan, Talha, Uzodimma, Ackah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx, Uğurcan x, Calvo xx, Guilherme xx, Paz x (Oğulcan dk. 65 xx), Michalak x (Amilton dk. 78 x), Soner xx (Kahraman dk. 89 ?), Hadziahmetovic x, Bytyqi xx (Muric dk. 89 ?), Diouf xx

Yedekler: Erhan, Yasir, Pavicic, Mehmet, Ahmet, Cebrail

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Hosseini (dk. 8) (Kayserispor), Calvo (dk. 9), Diouf (dk. 22 pen.) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Emrah, Gavranovic, Gökhan, Hosseini, Çağdaş Atan (Kayserispor), Paz, Oğulcan, Guilherme, Amilton (Konyaspor)

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İHA

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