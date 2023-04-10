Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
- 10.04.2023 18:10
- Güncelleme: 10.04.2023 18:29
- 61
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Emrah Başsan’ın ortasında topa uzanan Mensah’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
68. dakikada topla buluşan Durel’in uzaktan vuruşunda top auta çıktı.
90+9’da İlhan Parlak’ın ara pasında topla buluşan Mane’nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
Stat: RHG Enertürk
Hakemler: Zorbay Küçük xx, İlker Takpak xx, Murat Temel xx
Kayserispor: Bilal xx, Gökhan xx, Kolovetsios xx, Hosseini xx, Uzodimma xx, Kemen xx, Mensah xx (Ackah dk. 88 ?), Emrah xx (Arif dk. 88 ?), Cardoso xx, Thiam xx (İlhan dk. 82 ?), Gavranovic xx (Mane dk. 73 xx)
Yedekler: Cenk, Attamah, Berat, Ramazan, Ethem, Ahmet
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Ümraniyespor: Berke xx, Sackey xx, Epureanu xx, Serkan xx (Bettaieb dk. 85 ?) Onur xx, Kartal xx, Oğuz xx (Kayode dk. 74 x), Mrsic xx (Durel dk. 63 x), Onur Ayık xx (Geraldo dk. 63 x), Sekidika xx (Valentin dk. 85 x), Umut xx
Yedekler: Orkun, Popov, Lenjhani, Yunus, Fatih
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Thiam (dk. 32 pen.), Mensah (dk. 54), Mane (dk. 90+9) (Kayserispor), Umut Nayir (dk. 45+4) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Sackey (dk. 90+8) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Kemen, İlhan, Ackah, Cardoso (Kayserispor), Mrsic, Kartal (Ümraniyespor)