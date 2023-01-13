Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

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  • 13.01.2023 21:12
  • Güncelleme: 14.01.2023 04:12
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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor, evinde Sivasspor’u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada savunmadan seken top önünde kalan Robin’in uzaktan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

55. dakikada sol kanattan hareketlenen Gökhan’ın ceza sahası içindeki vuruşunda topu kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla çıkardı.

59. dakikada Mensah’ın pasında topla hareketlenen Mane’nin sol çaprazda vuruşunda top az farkla auta çıktı.

67. dakikada sağ kanattan hareketlenen Njie’nin vuruşunda top kaleci Cenk’in kucağında kaldı.

69. dakikada kaleci Ali Şaşal’dan seken topla buluşan Kemen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

75. dakikada sol kanattan hareketlenen Ziya’nın pasında topla buluşan Hakan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk’in kucağında kaldı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Mehmet Emin Tuğral xx, Serkan Çimen xxx

Yukatel Kayserispor: Cenk xx, Kolovetsios xx, Hosseini xxx, Cardoso xx, Kemen xxx (Karimi dk. 84 ?), Gökhan xxx (Talha dk. 90 ?), Mane xxx (Emrah dk. 84 ?), Carole xxx (Uzodimma dk. 72 xx), Onur xx, Mehsah xxx (Ramazan dk. 72 xx), Campanaro xx

Yedekler: Bilal, İlhan, Ethem, Arif, Ackah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sivasspor: Ali Şaşal x, Goutas x, Gradel x (Erdoğan dk. 46), Robin x, Njie xxx (Uğur dk. 90 ?), Charisis xx,

Ulvestad x (Hakan dk. 46), Ahmed x (Angielski dk. 66), Keita x (Alaadddin dk. 46), Ziyaxx, Caner x

Yedekler: Muammer, Cofie, Samba, Erdoğan, Emre, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Hosseini (dk. 23), Kemen (dk. 31), Gökhan (dk. 41) Kemen (dk. 69), (Kayserispor), Robin (dk. 52) (Sivasspor)

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İHA

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