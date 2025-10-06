Spor Travmatolojisi: Doğru hazırlık, sakatlanmaların önüne geçiyor

Spor ile uğraşan kişilerin kas, eklem ve kemik yaralanmalarının tanı, tedavisi gibi durumlar Spor Travmatolojisi branşında gerçekleştiriliyor. Spor ile sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler konusunda uzmanlar uyarıyor.

SPOR YARALANMALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Spor yapmaya karar verildiğinde öncelikle kişinin sağlık durumunun değerlendirilip spora elverişli olup olmadığının belirlenmesi, ardından yaş, cinsiyet, kas gücü, eklem hareketliliği, esneklik ve geçmiş yaralanmalar dikkate alınarak uygun spor dalının seçilmesi ve bu sporun uygun zemin ve malzeme ile yeterli ısınma sonrasında kurallara uygun şekilde yapılması, olası yaralanma ve sakatlanmaların önlenmesi açısından önemlidir.