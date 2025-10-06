  • Haberler
Sporcuların kas, eklem ve kemik yaralanmalarının tanı, tedavisi ve rehabilitasyonuna spor travmotolojisi denir. Doğru zamanında müdahale ve kişiye özel tedaviyle sporcular sağlıklı bir şekilde sahalara dönebilir. Uzmanlar, performansın korunması ve sakatlıkların tekrarlanmaması için profesyonel takibin büyük önem taşıdığını belirtirken spor yapmaya karar verildiğinde öncelikle kişinin sağlık durumunun değerlendirilip spora elverişli olup olmadığının belirlenmesi, ardından yaş, cinsiyet, kas gücü, eklem hareketliliği, esneklik ve geçmiş yaralanmalar dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Spor Travmatolojisi: Doğru hazırlık, sakatlanmaların önüne geçiyor

Spor ile uğraşan kişilerin kas, eklem ve kemik yaralanmalarının tanı, tedavisi gibi durumlar Spor Travmatolojisi branşında gerçekleştiriliyor. Spor ile sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler konusunda uzmanlar uyarıyor.

SPOR YARALANMALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Spor yapmaya karar verildiğinde öncelikle kişinin sağlık durumunun değerlendirilip spora elverişli olup olmadığının belirlenmesi, ardından yaş, cinsiyet, kas gücü, eklem hareketliliği, esneklik ve geçmiş yaralanmalar dikkate alınarak uygun spor dalının seçilmesi ve bu sporun uygun zemin ve malzeme ile yeterli ısınma sonrasında kurallara uygun şekilde yapılması, olası yaralanma ve sakatlanmaların önlenmesi açısından önemlidir.

Haber Merkezi

