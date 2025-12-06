Spor Turnuvası için Kayseri'ye gelen İYC öğrencilerine kültür gezisi

Etkinlik kapsamında, araştırmacı yazar Osman Gerçek'in rehberliğinde gerçekleştirilen şehir turunda öğrenciler, Kayseri’nin tarihi dokusunu yansıtan önemli mekânları ziyaret etme imkanı buldular. Kayseri Kalesi, Selçuklu dönemine ait yapılar ve Kapalıçarşı gibi tarihi noktaları gezen öğrenciler, Gerçek'in verdiği detaylı bilgilerle şehrin geçmişine keyifli bir yolculuk yaptılar.

Osman Gerçek, Kayseri’nin tarih boyunca ticaretin, kültürün ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin bu zengin mirası yakından tanımalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gezi, öğrenciler arasında büyük bir beğeni toplarken, Kayseri’nin tarihi dokusunu ilk kez gören misafirler de bu deneyimden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Kayseri’de sürecek olan masa tenisi ve satranç turnuvasının ardından, öğrencilerin etkinlik dolu bir programla hem spor yapmaları hem de bölgenin kültürel zenginliklerini keşfetmeleri hedefleniyor.