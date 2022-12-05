Sporcu yetenek testine 220 çocuk katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. spor kulübü bünyesinde geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla yetenek taraması yaptı. Yetenek taramasına 7-12 yaş aralığında 220 çocuk katıldı.

PAYLAŞ
  • 05.12.2022 10:53
  • Güncelleme: 05.12.2022 11:20
Sporcu yetenek testine 220 çocuk katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. spor kulübü bünyesinde geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla yetenek taraması yaptı. Yetenek taramasına 7-12 yaş aralığında 220 çocuk katıldı.

Kentte spor alanında yaptığı yatırım ve hizmetlerle yediden yetmişe tüm Kayserililerin sporla iç içe yaşamasına büyük katkı sunan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tesislerinde ve Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve profesyonel sporcu olarak yetiştirilmesi amacıyla yetenek taraması yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin alanında uzman antrenörleri tarafından Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlediği yetenek taraması sona erdi.

Uzman antrenörler ve diyetisyenler eşliğinde yapılan yetenek taraması neticesinde 7-12 yaş aralığındaki çocukların beceri, performans ve antropometrik özellikleri dikkate alınarak ölçüm değerlendirmelerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde uygun branşa yönlendirmeleri yapılacak.

Spor A.Ş. antrenörleri, 7-12 yaş aralığında bulunan 220 çocuğun yetenek taraması yapılırken, yetenek taramasında yer alan tüm sporcu adaylarına ve gelecek nesillerin sportif yeteneklerini keşfetmeleri için yoğun ilgi gösteren velilere teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cam Seyir terası son aşamada

Cam Seyir terası son aşamada

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'de İncelemelerde Bulundu

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'de İncelemelerde Bulundu

Bir hafta Bir Yazar: Hakan AY

Bir hafta Bir Yazar: Hakan AY

Evde Kaleşnikof Bulundu

Evde Kaleşnikof Bulundu

Talasgücü Belediyespor - Sincan Belediyespor: 0-0

Talasgücü Belediyespor - Sincan Belediyespor: 0-0

KİGDER tarafından ZİÇEV yararına konser düzenlendi

KİGDER tarafından ZİÇEV yararına konser düzenlendi

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

4
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazelleri gübreye dönüşüyor

Gazelleri gübreye dönüşüyor

Ergül: 'Sokak hayvanları belediyelerin sorumluluğundadır'

Ergül: 'Sokak hayvanları belediyelerin sorumluluğundadır'

DAHA FAZLA
Ahmet Toprak: 'Diş hekimliğinde hasta portföyü değişti'

Ahmet Toprak: 'Diş hekimliğinde hasta portföyü değişti'

Sporcu yetenek testine 220 çocuk katıldı

Sporcu yetenek testine 220 çocuk katıldı

Kayseri AFAD'ın acı günü

Kayseri AFAD'ın acı günü

Can dostlara günde 500 kg yiyecek

Can dostlara günde 500 kg yiyecek

Kasım enflasyonu açıklandı En fazla artış ulaşımda

Kasım enflasyonu açıklandı; En fazla artış ulaşımda