Sportif Direktör Muhammed Türkmen: Kayserispor hak ettiği gibi ligde kalmayı garantiledi

Kayserispor, Süper Ligin 36’ıncı haftasında Galatasaray’a konuk oldu. Ev sahibi takım maçı 3-0’lık skorla kazandı. Kayserispor mağlup olmasına rağmen ligde kalmayı garantiledi. Maçtan sonra açıklama yapan Kayserispor Sportif Direktör Muhammed Türkmen, “Kayserispor refleks gösterdi. Çok uğraştı, çok çalıştı ve hak ettiği ligde kalmayı garantiledi. O nedenle camiamızı tebrik ediyoruz. Rakibimizin de bugün şampiyonluk maçıydı. Onları da şampiyonlukarından dolayı tebrik ediyoruz. Maça gelece olursak. Başlarda yakaladığımız pozisyonlar vardı. Pozisyonları değerlendirsek çok farklı olabilirdi. Her maça galibiyet için çıktık. Ligin en dominant takımı ligin şampiyon olmuş takımına karşı kendi saha ve seyircisi önünde iyi oynadı. Büyük bir takıma karşı böyle bir atmosferde oynuyorsanız bulduğunuz fırsatları değerlendirmeniz lazım. Şansızlık değerlendiremedik. Sonra rakibimiz üst üste bulduğu pozisyonları değerlendirdi” diye belirtti.