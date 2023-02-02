Stad önünde çemen ekmek nostaljisi

 Yukatel Kayserispor Başakşehir maçı öncesi stadyum girişinde taraftarlara ücretsiz çemen (çaman) ekmek dağıtıldı. 

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  • 02.02.2023 19:11
  • Güncelleme: 02.02.2023 19:11
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Stad önünde çemen ekmek nostaljisi

Kayseri'yle özdeşleşen çemenin tanıtımı için özel bir işletme stad girişinde taraftarlara çemen ekmek ikram etti. Maç öncesi seyirciler, karınlarını ücretsiz olarak dağıtılan çemen ekmekle doyurdu. Misafir takım seyircileri de ilk defa çemenin tadına baktı. 

Taraftarlar, çemenin tanıtımını yaptıkları için firma yetkililerine teşekkür etti. 

ÇEMEN NASIL YAPILIR

Kayseri Çemeni (Çaman) Tarifi'nin Malzemeleri; Sarımsak, toz biber, toz çemen, kimyon, karabiber, et Bulyon (isteğe bağlı), tuz ve isteğe göre iri dövülmüş ceviz. 
Sarımsaklar havanda İyice dövülür. Derin bir kapta bütün malzemeler karıştırılır yavaş yavaş su ilave edilerek kıvam alıncaya kadar karıştırılmaya devam edilir. Bütün işlemler bittikten sonra atmak isterseniz  dövülmüş ceviz ilave edip tekrar karıştırılır ve çemen servise hazır demektir.

1ha

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