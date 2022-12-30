Stadyuma değil, okula geldiler

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un oyuncuları Carlos Mane ve Anthony Uzodimma, Melikgazi ilçesinde bulunan Necdet Taş Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluştu. Okul öğrencileri futbolcuları meşalelerle ve davullarla karşıladı.

Düzenlenen söyleşi programına futbolcuların yanı sıra Kayserispor İdari Menajeri Yunus Akbulut, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca ve idareciler katıldı. Söyleşide konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, öğrencilerin merak ettiklerinin program ile cevap bulacağını belirterek, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Kulüp olarak Kayserispor sevgisini ve aşkını herkese yaşatacaklarını söyleyen Kayserispor İdari Menajeri Yunus Akbulut, “Biz Kayserispor Futbol Kulübü olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol gereği şehrimizin farklı yerlerindeki okullarımızı ziyarete devam ediyoruz ve sonuna kadar da devam edeceğiz. Kayserispor sevgisi ile Kayserispor aşkını herkese yaşatacağız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik’e ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman beye bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Hiçbir futbol kulübünün yapmadığı bir şeyi yapıyoru. Bir futbol kulübü neresi olursa olsun fark etmeden okullara sevgisini aşkını taşıyor. Biz Kayserispor Futbol Kulübü olarak bugün ziyaretimize futbolcularımız Carlos Mane ve Anthony Uzodimma ile sizleri ziyarete geldik. Sizlere yapmış olduğunuz karşılama için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Carlos Mane: “Kayserispor için elimizden geleni yapacağız”

Kayserispor için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen futbolcu Carlos Mane de, “Öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Karşılama ve her şey muhteşemdi. Biz futbolcular olarak Kayseri’deyiz ve Kayserispor için elimizden geleni yapacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Sizin desteklerinizle Kayserispor çok daha büyük olacak” dedi.

Anthony Uzodimma: “Taraftarın desteğine her zaman ihtiyacımız var”

Futbolcu Anthony Uzodimma ise taraftarın desteğine her zaman ihtiyaçlarının olduğunu söyleyerek, “Karşılama için teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir karşılamaydı. Carlos’un da söylediği gibi biz burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Kayseri çok büyük bir şehir, çok özel bir şehir. Sizin desteklerinizle biz daha iyi yerlere geleceğiz. 4 yıldır ben Kayseri’deyim ve sizin sevginizle mutlu oluyorum. Kayseri’yi çok seviyorum ve sizin desteğinize her zaman ihtiyacımız var unutmayın” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da görüntülü arama yaparak öğrencilerle konuştu. Konuşmaların ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan futbolcular, söyleşinin sonunda da forma ve atkıları imzaladı.