Stadyuma kaçak girmeye çalışan genç demir korkuluklara sıkıştı

Kayserispor, ligin 28’inci haftasında Ümraniyespor’u konuk etti. Bugün saat 16.00’da başlayan maçı stadyumda izlemek isteyen bir genç içeri kaçak girmeye çalıştı. Kafası demir korkuluklara sıkışan genç kendi çabasıyla çıkamadı. Stadyumda görevli itfaiye ekipleri demir makası ve teçhizatla genci sıkıştığı yerden kurtardı.