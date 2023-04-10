Stadyuma kaçak girmeye çalışan genç demir korkuluklara sıkıştı
Kayserispor'un, Ümraniyespor'u konuk ettiği maç için stadyuma kaçak girmeye çalışan gencin kafası demir korkuluklara sıkıştı. Şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.
- 10.04.2023 21:44
- Güncelleme: 10.04.2023 21:44
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Kayserispor, ligin 28’inci haftasında Ümraniyespor’u konuk etti. Bugün saat 16.00’da başlayan maçı stadyumda izlemek isteyen bir genç içeri kaçak girmeye çalıştı. Kafası demir korkuluklara sıkışan genç kendi çabasıyla çıkamadı. Stadyumda görevli itfaiye ekipleri demir makası ve teçhizatla genci sıkıştığı yerden kurtardı.
1ha
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