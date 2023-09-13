Stadyumda hep birlikte fatiha suresini okudular

Depremzedeler için ellerini açtılar

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  • 13.09.2023 19:33
  • Güncelleme: 13.09.2023 19:34
Stadyumda hep birlikte fatiha suresini okudular
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Fas milli takımı maç öncesi depremde hayatını kaybedenler için Fâtiha Sûresi'ni okudu

Faslı taraftarlar, futbol milli takımlarının Fransa'da Burkina Faso ile yaptığı hazırlık maçı öncesi, ülkelerindeki depremde hayatını kaybedenler için tek bir ağızdan Fatiha Suresi'ni okudu.

Fas’ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş’e bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem Marakeş’in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes gibi şehirleri de etkilemişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can kaybının 2 bin 901’e, yaralı sayısının ise 5 bin 530’a çıktığı belirtildi.

Faslı taraftarlar, futbol milli takımlarının Fransa’da Burkina Faso ile yaptığı hazırlık maçı öncesinde ise ülkelerindeki depremde hayatını kaybedenler için hep bir ağızdan Fatiha Suresi’ni okudu.
 

Kaynak: Haber vakti

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