Staj ve Çıraklık Mağdurları (EST) Emeklilik Hakkı İstiyor
EYT Mağdurlarının emeklilik hakkı kazanmasının ardından, çıraklık ve staj başlangıcının SGK kapsamına alınmadığı için emekli olamayan EST mağdurları da emeklilik haklarının verilmesini istiyorlar.
- 11.07.2023 11:26
- Güncelleme: 11.07.2023 11:26
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EYT Mağdurlarının emeklilik hakkı kazanmasının ardından, çıraklık ve staj başlangıcının SGK kapsamına alınmadığı için emekli olamayan EST mağdurları da emeklilik haklarının verilmesini istiyorlar.
Çırak ve Staj Mağdurları Federasyonu kurarak örgütlenen EST mağdurları, bürokrasi ve sosyal medya üzerinden haklarını aramaya devam ediyorlar.
Haber Merkezi
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