Stajyer öğrenciler hastanede neşe saçtı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde stajyer öğrencilerin oluşturduğu Küçük Kalpler Eğlence Ekibi, palyaço kıyafetleri ile tedavi gören çocukları ziyaret ederek yüzlerini güldürdü.

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  • 28.12.2022 15:02
  • Güncelleme: 28.12.2022 17:28
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Stajyer öğrenciler hastanede neşe saçtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şehir Hastanesi’nde stajyer öğrencilerin oluşturduğu Küçük Kalpler Eğlence Ekibi, palyaço kıyafetleri ile tedavi gören çocukları ziyaret ederek yüzlerini güldürdü.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde staj gören öğrencilerin oluşturduğu Küçük Kalpler Eğlence Ekibi, moral ziyaretlerini sürdürüyor. Belirli aralıklarla palyaço kıyafeti giyerek tedavisi devam eden çocukları ziyaret eden ekip, çocukların yüzünü güldürüyor. Doktorların da eşlik ettiği hastane turunda şarkılar söylenilerek, çocuklara hediyeler veriliyor. Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Funda Toprak, bu sayede çocukların korkularını azalttıklarını söyleyerek, etkinliğin devam edeceğini belirtti.

Ekibin kurucusu Biyomedikal Teknikeri Besim Gücük ise, "Amacımız hastanenin korkulacak bir yer olmadığını çocuklara hissettirmek. Çocuklar bizi görünce moral buluyorlar. Doktorlarımız, çocukların tedavilerine olumlu katkı sağladığımızı da söyledi. Hastanemize de verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çocukların aileleri, bunun kendilerine ve çocuklarına sürpriz olduğunu söyleyerek, ekibe teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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