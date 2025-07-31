Starbucks'ın Satışları Düşüşte: Kayseri'deki Boykotun Küresel Etkisi

Starbucks, boykot listelerinde yer almasının etkisiyle, şirket karının %47,1 oranında azaldığını duyurdu. Nisan-haziran döneminde, küresel satışlar %2 düşüş gösterdi. Şirket, mali takvimine göre 29 Haziran'da sona eren bu üç aylık dönemi 2025 mali yılının üçüncü çeyreği olarak değerlendiriyor.

Kuzey Amerika ve ABD'deki karşılaştırılabilir mağaza satışları da %2 oranında azalış kaydetti. Uluslararası pazarda ise satışlar yatay bir seyir izlerken, özellikle Çin’de %2’lik bir artış gözlemlendi.

Gelir Artışı Ancak Kar Düşüşü

Starbucks’ın gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,8 artışla 9,5 milyar dolara yükseldi. Ancak, karı %47,1 azalarak 558,3 milyon dolara geriledi. Hisse başına kar da %47,3'lük bir düşüşle 49 sente indi.

Bu veriler, Starbucks'ın mevcut durumu ve boykotların şirket üzerindeki etkileri hakkında önemli bir tablo çiziyor. Şirket, bu zorlu süreçte nasıl bir strateji izleyecek merak konusu.