Starbucks Önünde Siyonist Ürünlere Karşı Boykot Devam Ediyor
Talas'ta yeni açılacak olan Starbucks şubesinin önünde, 'İsrail destekçisi ürünlere' yönelik boykot bu akşam da sürdü. İki haftadır devam eden bu harekette, akşam bir araya gelen yüzlerce vatandaş, şehirlerinde siyonist İsrail destekçisi işletmelere yer olmadığını vurguladı. Katılımcılar, 'Bugün yine Talas'ta bir olduk, direndik...' diyerek birlik mesajı verdiler.
Topluluk, çocukların masum yürekleri, annelerin duaları ve babaların dimdik duruşlarıyla bir kez daha seslerini yükseltti. "Gazze kan ağlarken, burada kahkahalar yükselmesin!" diyerek, Gazze'deki acılara dikkat çektiler.
El ele, omuz omuza, ailecek oturan vatandaşlar, yüreklerindeki yangını ve Gazze’deki açlığı paylaşarak sessiz bir direniş sergilediler. "Çünkü susarsak, onlara yapılan zulme ortak olacağız" diyen katılımcılar, vicdanlarının haykırışını dile getirdiler.
Bu sessiz çığlıkların bir gün dünyayı titreteceğine inanan topluluk, boykota devam edeceklerini belirtti.