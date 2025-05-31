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Starbucks Önünde Tepki Çığlığı: Boykotun Gücü!

Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki Starbucks şubesinin önünde dikkat çeken bir protesto eylemi gerçekleştirildi.

Starbucks Önünde Tepki Çığlığı: Boykotun Gücü!

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam ve soykırımlarını protesto eden aktivistler, “Boykot işe yarıyor, devam!” çağrısıyla şirketin politikalarını eleştirirken, tüketicileri daha bilinçli ve duyarlı seçimler yapmaya davet etti.  

Ellerinde dövizler ve pankartlarla bir araya gelen protestocuların en çarpıcı mesajlarından biri, “KAN İÇME” sloganıydı. Bu metaforik ifade, şirketin küresel tutumuna yönelik bir eleştiri olarak öne çıktı.  

Organizatörler, boykotun etkili bir değişim aracı olduğunu vurgulayarak, tüm duyarlı vatandaşları harekete geçmeye çağırdı. Protesto, tüketici gücünün ne denli etkili olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.  

Haber Merkezi

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