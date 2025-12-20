Starbucks Önünde Vicdan Nöbeti: Boykot için Sessiz Direniş Sürüyor
Kayseri'de her Cumartesi tekrarlanan sessiz bir duruş, şehir vicdanının nabzını tutmaya devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen duyarlı vatandaşlar, İsrail menşeli ürünlere karşı boykot çağrısını bu hafta da yineledi.
Starbucks önünde toplanan grup, haftalardır aynı noktada, aynı kararlılıkla sesini duyurmaya çalışıyor. Tüketim alışkanlıklarını sorgulayan bu topluluk, sessizliğin ardında güçlü bir mesaj taşıyor: “Her Cumartesi buradayız, çünkü sessiz kalmak da bir tercihtir. Biz bu tercihi reddediyoruz.”
Bu protesto, sadece bir alışveriş tavrı değil; aynı zamanda bir vicdan hareketi. Filistin’e duyulan dayanışma, Kayseri halkının adalet arayışında nasıl bir duruş sergilediğini gösteriyor.