Starbucks Önünde Vicdan Nöbeti: Boykot için Sessiz Direniş Sürüyor

Starbucks önünde toplanan grup, haftalardır aynı noktada, aynı kararlılıkla sesini duyurmaya çalışıyor. Tüketim alışkanlıklarını sorgulayan bu topluluk, sessizliğin ardında güçlü bir mesaj taşıyor: “Her Cumartesi buradayız, çünkü sessiz kalmak da bir tercihtir. Biz bu tercihi reddediyoruz.”

Bu protesto, sadece bir alışveriş tavrı değil; aynı zamanda bir vicdan hareketi. Filistin’e duyulan dayanışma, Kayseri halkının adalet arayışında nasıl bir duruş sergilediğini gösteriyor.