Stephane Bahoken ilk golünü attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Fransız oyuncusu Stephane Bahoken, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon ligde ilk golünü kaydetti.

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  • 04.12.2023 12:15
  • Güncelleme: 04.12.2023 12:48
Stephane Bahoken ilk golünü attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Fransız oyuncusu Stephane Bahoken, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon ligde ilk golünü kaydetti.

Süper Lig’in 14. haftasında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Trabzonspor’u 1-0 mağlup eden Kayserispor haftayı galibiyetle kapattı. Trabzonspor maçına yedek olarak başlayan ve 82. dakikada Miguel Cardoso’nun yerine oyuna dahil olan Stephane Bahoken 88. dakikada Gökhan Sazdağı’nın asistinde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Stephane Bahoken ligdeki ilk golünü attı.

Bahoken, ligde 14. hafta sonunda 8 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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İHA

Kayseri Gündem
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