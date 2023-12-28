Stepneye zulalı 1 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan çalışmada aracın stepnesine zulalanmış yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 2 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda M.T. ve A.D. isimli 2 şahsın birlikte hareket ederek doğu illerinden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi ticaret yapmak üzere şehre sokacağı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Çalışma doğrultusunda araçta yapılan aramada stepne içerisine zulalanmış 6 parça halinde 1 kilo 530 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Öte yandan yapılan operasyon doğrultusunda M.T. ve A.D. isimli şahıslar ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.