Stepneye zulalı 1 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

 Kayseri'de narkotik ekipleri 2 şüpheliyi doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri şehre getirmek üzereyken yakaladı. 

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  • 28.12.2023 11:57
  • Güncelleme: 28.12.2023 11:57
Stepneye zulalı 1 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan çalışmada aracın stepnesine zulalanmış yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 2 şahıs gözaltına alındı. 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda M.T. ve A.D. isimli 2 şahsın birlikte hareket ederek doğu illerinden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi ticaret yapmak üzere şehre sokacağı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. 
Çalışma doğrultusunda araçta yapılan aramada stepne içerisine zulalanmış 6 parça halinde 1 kilo 530 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 

Öte yandan yapılan operasyon doğrultusunda M.T. ve A.D. isimli şahıslar ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

1ha

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