“Stres, aç ve susuz kalmak, uykusuz kalmak veya çok uyumak migreni tetikler”

Stres, aç ve susuz kalmak, uykusuz kalmak veya çok uyumak gibi faktörler de migreni tetikleyebilir. Hastaların bu durumlardan uzak durmasını öneriyoruz” dedi.

Baş ağrısı kişilerin günlük yaşamını olumsuz şekilde etkileyen durumlardan biridir. Migren ise bağ ağrısının ileri seviyeye dönüşmüş hali olmakla birlikte birçok faktör sebebiyle tetiklenebilir. Özel Tekden Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı Tehran Allahverdiyev, migreni tetikleyen durumlardan bahsetti.

‘MİGREN KADINLARDA ERKEKLERE GÖRE DAHA SIK GÖRÜLÜR’

Kadınlarda migrenin daha sık görüldüğünü ifade eden Uzman Allahverdiyev, “Migren, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. 20-50 yaş arasında migren atakları daha sık olur. Tek taraflı bazen de iki taraflı zonklayıcı tarzda insanların günlük yaşam kalitesini etkileyen orta ve şiddetli baş ağrısıdır. Migren baş ağrılarına genellikle bulantı ve kusma eşlik eder. Koku, ses gibi etkenler rahatsız eder. Fiziksel aktivite de ağrının şiddetini arttırabilir. 2 tip migren vardır; auralı migren ve aurasız migren. Auralı migrende baş ağrısından önce en az 5 dakika en fazla 1 saat süren göz önünde ışık çakmaları, görme kaybı, baş dönmesi, konuşma bozukluğu gibi belirtiler olur ve sonra baş ağrısı başlıyor. Migren, öyküye dayalı bir tanıdır. Migrenin tanısı konulduktan sonra hastalara açlık,susuzluk, uykusuzluk, fazla uyku ve stres gibi tetikleyici faktörlerden uzak durmasını öneriyoruz. Bu faktörler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Tedavisi ise, atak tedavisi ve Profilaktik tedavi şeklinde oluyor. Atak tedavisi şiddetli bağ ağrısı olduğu dönemde ağrıyı geçirmek için ağrı kesici ilaçlar ve migren için ağrı kesici ilaçlar var. Profilaktik tedaviyi, ayda migren atak sayısı 4’ün üzerinde olduğu zaman hastalara uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

MİGREN ATAĞI TUTAN KİŞİ HASTANEYE GİDEMEDİĞİNDE EVDE NE YAPABİLİR?

Migren ağrısı tetiklenen kişinin yapması gereken şeylerden bahseden Uzman Allahverdiyev, “Migren atağı yaşayan biri ağrı kesici ilaç içebilir ve karanlık bir odaya geçip uyuyabilir, uyku bu ağrıyı geçirebiliyor. Çok stres, aç ve susuz kalmak, uykusuz kalmak veya çok uyumak gibi faktörler de migreni tetikleyebilir. Hastaların bu durumlardan uzak durmasını öneriyoruz” diye konuştu.